Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

Радостное событие произошло 26 октября: его жена, 28-летняя Ольга Зайцева, родила дочь. Молодые родители поделились первыми снимками из роддома в своих соцсетях.

Отношения пары развивались стремительно. О своих чувствах Виталий и Ольга рассказали публике в ноябре 2025 года. А уже в январе 2026-го, в день своего 30-летия, артист сделал возлюбленной предложение. В апреле они сыграли свадьбу и тогда же сообщили о скором пополнении в семье.

Зайцева также известна в творческой среде: она снималась в таких проектах, как «Открытый брак» и «Искусство соблазна». Андреев, помимо «Трудных подростков», продолжает актерскую карьеру.

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