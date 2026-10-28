Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

lady.mail: сыгравший в «Трудных подростках» Виталий Андреев впервые стал отцом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

30-летний российский актер Виталий Андреев, прославившийся ролью Фила в сериале «Трудные подростки», впервые стал отцом, сообщает Леди.Mail.

Радостное событие произошло 26 октября: его жена, 28-летняя Ольга Зайцева, родила дочь. Молодые родители поделились первыми снимками из роддома в своих соцсетях.

Отношения пары развивались стремительно. О своих чувствах Виталий и Ольга рассказали публике в ноябре 2025 года. А уже в январе 2026-го, в день своего 30-летия, артист сделал возлюбленной предложение. В апреле они сыграли свадьбу и тогда же сообщили о скором пополнении в семье.

Зайцева также известна в творческой среде: она снималась в таких проектах, как «Открытый брак» и «Искусство соблазна». Андреев, помимо «Трудных подростков», продолжает актерскую карьеру.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Абрамович в третий раз стал дедушкой.

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