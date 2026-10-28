Пикнопореллус бело-желтый: что за редкий гриб нашли в «Лосином острове»

В подмосковной части национального парка «Лосиный остров» ученые наткнулись на гриб, включенный в Красную книгу. Как подтвердил научный отдел заповедника, в Лосинопогонном лесопарке произрастают плодовые тела пикнопореллуса бело-желтого. Информацию передала пресс-служба заповедника, сообщил REGIONS.

Что это за гриб

Пикнопореллус бело-желтый по праву считается индикатором здорового леса. Он обитает исключительно в старых хвойных массивах и селится только на мертвой древесине, провоцируя в ней бурую гниль. Если такой гриб появился, значит, в парке уцелели вековые деревья, а естественный круговорот органики идет без перебоев.

У этого вида есть несколько свойств, которые делают его ценной находкой для микологов. Стоит тканям гриба соприкоснуться с каплей разбавленного гидроксида калия, как они моментально становятся ярко-красными — для ученых это важный диагностический признак.

Необычный желто-оранжевый оттенок грибу придают особые пигменты. Они действуют как природный фильтр: оберегают организм от жесткого ультрафиолета и препятствуют размножению бактерий.

Впечатляют и размеры пикнопореллуса. Молодые экземпляры вырастают всего до 3-5 сантиметров, зато зрелые плодовые тела тянутся по стволу до метра. Мякоть молодых грибов настолько сочная, что из нее можно выдавливать жидкость, словно из губки, а сами плодовые тела без труда отделяются от древесины крупными листами.

«Если здесь приживается такой чувствительный вид, значит, экосистема в порядке. Лес живет по своим законам, а мы бережно за ним присматриваем», — рассказали в заповеднике.

Открытия продолжаются

Нынешний год выдался для «Лосиного острова» урожайным на находки. Ранее научный отдел уже зафиксировал здесь еще один редкий вид — необулгарию чистую. Этот гриб похож на розовое желе и способен менять объем в зависимости от влажности воздуха.

Систематическая работа по охране старовозрастных лесов помогает сберегать уникальные виды природы буквально по соседству с огромным мегаполисом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье большой урожай маслят не закончился с похолоданием.