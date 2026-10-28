В Ленинском почти наполовину достроили дом № 11 в ЖК «Первый Южный»

В Ленинском округе продолжается строительство дома № 11 в жилом комплексе «Первый Южный» на улице Фруктовые сады, его готовность составляет 48% — завершить работы планируется в июне 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строители возводят надземную часть здания, выполняют кладочные и отделочные работы, устанавливают окна, обустраивают кровлю и внутренние инженерные системы. Дом будет состоять из семи секций, застройщик — ООО «Специализированный застройщик „Территория комфорта“.

На территории появятся площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста, занятий физкультурой и спокойного отдыха взрослых. Там появятся газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, пешеходные подходы к подъездам и автомобильные стоянки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.