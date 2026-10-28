Кабаны вышли к людям в Подмосковье: что на самом деле происходит в лесах

Участившиеся встречи с дикими кабанами в Москве и Подмосковье объясняются сезонными факторами, а не ростом популяции. Об этом REGIONS сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

По данным многолетнего мониторинга, численность животных в охотничьих угодьях региона остается стабильной и поддерживается на оптимальном уровне за счет охотничьих мероприятий. Учет кабанов ведут дважды в год, а сведения о добыче в хозяйствах анализируют еженедельно. Плотность не превышает установленного значения — 0,25 особи на 1 тыс. га.

В комитете пояснили: чаще встречать кабанов люди стали из-за периода гона, перемещений в поисках корма и активности кровососущих насекомых. Без вмешательства человека эти животные обычно спокойны и не проявляют агрессии. Специалисты советуют не прогонять зверя, не кричать и не приближаться ради фото — такие действия опасны. Не стоит и подкармливать кабанов: кормление приучает их к людям, привлекает к населенным пунктам, а непривычная пища вредит здоровью.