Кабаны вышли к людям в Подмосковье: что на самом деле происходит в лесах

Комлесхоз Подмосковья: встречи с кабанами связаны с периодом гона

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Участившиеся встречи с дикими кабанами в Москве и Подмосковье объясняются сезонными факторами, а не ростом популяции. Об этом REGIONS сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

По данным многолетнего мониторинга, численность животных в охотничьих угодьях региона остается стабильной и поддерживается на оптимальном уровне за счет охотничьих мероприятий. Учет кабанов ведут дважды в год, а сведения о добыче в хозяйствах анализируют еженедельно. Плотность не превышает установленного значения — 0,25 особи на 1 тыс. га.

В комитете пояснили: чаще встречать кабанов люди стали из-за периода гона, перемещений в поисках корма и активности кровососущих насекомых. Без вмешательства человека эти животные обычно спокойны и не проявляют агрессии. Специалисты советуют не прогонять зверя, не кричать и не приближаться ради фото — такие действия опасны. Не стоит и подкармливать кабанов: кормление приучает их к людям, привлекает к населенным пунктам, а непривычная пища вредит здоровью.

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