Спасатели Подмосковья в День бабушек и дедушек напомнили о безопасности пожилых людей

В ГКУ МО «Мособлпожспас» в День бабушек и дедушек напомнили жителям о безопасности пожилых людей и рассказали, как защитить старшее поколение от несчастных случаев.

«Прежде всего, необходимо установить датчики дыма и угарного газа, регулярно проверяя их исправность, а также следить за состоянием электропроводки и не оставлять без присмотра плиту, утюг или обогреватель. При наличии газового оборудования полезно установить датчик газа и напоминать о проветривании помещений», — рассказал заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин.

Чтобы избежать падений и травм, рекомендуется убрать скользкие ковры и провода. В ванной следует установить поручни, а в коридорах — ночники. Вещи лучше хранить на уровне глаз и рук, чтобы пожилому человеку не приходилось использовать стремянку или табурет.

«Телефон для экстренных случаев следует подготовить заранее: сделать крупные кнопки, а номера близких и служб спасения разместить на видном месте вместе с аптечкой и фонариком. Также полезно договориться о регулярных звонках или присмотре со стороны соседей», — продолжил Щетинин.

Он также призвал напомнить пожилым о правилах защиты от мошенников.

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