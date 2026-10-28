Губернатор Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик, который проходит в рамках Года дошкольного образования. В областной Гимназии им. М. Е. Примакова собрались воспитатели, методисты, руководители дошкольных организаций, эксперты в области дошкольной педагогики и психологии, представители Минпросвещения России и Российской академии образования. В рамках фестиваля «Цифровая матрешка» они обсудили современные образовательные методики, цифровые технологии, интеграцию математической подготовки в детские сады и не только.

«В Подмосковье 34 тыс. преподавателей дошкольного образования и 380 тыс. малышей, которые ходят в детский сад. Команда наших воспитателей, педагогов, психологов, логопедов заслуживает очень большого внимания. Я хотел сказать вам слова благодарности. Здесь собрались пассионарные, любознательные педагоги, которые хотят развиваться, внедрять что-то новое. Мы в детстве лепили из пластилина, рисовали акварелью, но в XXI веке есть возможность дать ребятам что-то большее. В рамках конференции вы обсуждаете современные методики, мировые тенденции, которые помогают это делать. Вы развиваетесь, растете и стараетесь дарить все самое лучшее нашим деткам, что, безусловно, вызывает уважение. Я хочу в вашем лице искренне поблагодарить все команды наших дошкольных учреждений за ту теплоту, которую вы дарите, и, конечно, за профессионализм. Мы также рады талантливым специалистам, которые приезжают к нам из других регионов. Хочу пожелать всем вам успехов. Мы вас очень любим и ценим!» — сказал Воробьев.

Проект направлен на обмен передовыми практиками, развитие детей, погружение их в культуру страны, знакомство с традициями, за год совместной работы участники разработали уникальные цифровые образовательные продукты для занятий с самыми маленькими. На базе Гимназии им. Е. М. Примакова состоялся заключительный этап проекта, в рамках которого участники представили свои наработки.

В 2023 году все детские сады региона стали участниками проекта «Предшкола: стандарт детского сада», который направлен на развитие и совершенствование профессиональных навыков и компетенций работников дошкольного образования. В результате к концу обучения ребята могут обладать всеми необходимыми навыками, которые необходимы в первом классе.

На базе Гимназии им. Е. М. Примакова с того же периода работает региональный центр инновационных практик и технологий дошкольного образования «Предшкола». За это время около 4 тыс. педагогов прошли там курсы повышения квалификации, еще 4 тыс. — на базе стажировочных площадок.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/3 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/3

«За три года работы Центр „Предшкола“ на базе Гимназии им. Е. М. Примакова объединил тысячи педагогов Московской области. Сегодня с Центром уже сотрудничают 738 образовательных комплексов региона, а наши разработки и материалы помогают воспитателям совершенствовать профессиональные навыки и создавать современные, интересные для детей образовательные программы», — отметила руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Московской области Дарья Фадеева.

Кроме того, в тот же год было запущено мобильное приложение «Предшкола» для общения воспитателей и родителей, к которому в пилотном режиме уже подключились 76 детсадов. Там можно познакомиться с расписанием, меню, в приложении размещается цифровое портфолио детей и не только.

Около 14 тыс. детей стали частью воспитательного проекта «Орлята-дошколята», они знакомятся с природой, культурой и традициями страны, общаются, учатся взаимопомощи, в начальной школе — могут присоединиться к программе «Орлята России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.