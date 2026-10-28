В Подмосковье с начала 2026 года официально трудоустроились более 21 тыс. подростков
Свыше 21 тыс. подростков Подмосковья нашли работу с начала года
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года официально трудоустроились более 21 тыс. подростков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы являемся одними из лидеров в России. Среди интересных вакансий, которые выбирают молодые люди, — делопроизводитель, маркетолог-стажер, графический дизайнер, ассистент ветеринара, кондитера, секретаря и многие другие», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Доступные вакансии подростки могут найти на платформе trudvsem.ru. Также в Кадровом центре Подмосковья каждому соискателю предоставляется полное сопровождение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии профессиональных колледжей в регионе. Он отметил, что сейчас наблюдается уклон на автоматизацию.