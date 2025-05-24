В Подольске День славянской письменности и культуры отметили концертом и мастер-классами

В Подольске жители и гости округа посетили праздник, приуроченный Дню славянской письменности и культуры, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что мероприятие прошло в субботу, 24 мая, на Славянском бульваре у стен храма святых Кирилла и Мефодия.

«Именно этим просветителям мы обязаны появлением славянской азбуки, положившей начало богатой письменной традиции и культурному наследию многих народов. Поздравляю с этим прекрасным праздником! Пусть наши традиции вдохновляют и дают нам силу, а память о предках помогает идти вперед с гордостью и достоинством», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По данным администрации, для подольчан и гостей организовали разнообразные мастер-классы, где они могли проявить свои творческие способности: изготовление глиняной игрушки, создание тряпичной куклы, презентация интерактивной библиотечной площадки «Загадки славянской письменности».

По информации администрации, гостям также представили концертную программу. На сцене появлялись представители лучших творческих коллективов округа — лауреаты международных конкурсов, которые умело объединяют дух традиций с современным звучанием.

Ранее сообщалось о завершении образовательного проекта, который на протяжении нескольких месяцев проходил на базе роддома в Подольске.