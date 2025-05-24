В Подольске школьники завершили образовательный проект «Пора все знать!» на базе роддома

Подольские школьники завершили образовательный проект «Пора все знать!», который проходил на базе Подольского роддома, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что работа над проектом проходила с 25 марта. На протяжении данного периода опытные специалисты проводили специализированные занятия, которые включали в себя практическую часть. С учениками работали квалифицированные неонатологи и педиатры, врачи-акушеры и анестезиологи, реаниматологи. Медики рассказывали об особенностях своей профессиональной деятельности. Для ребят также организовывали мастер-классы.

В администрации рассказали, что за два месяца обучения ребята освоили 15 тематических блоков. В завершении курса ученики 10 естественно-научного класса школы №34 получили 17 сертификатов.

«Эти два месяца пролетели как один миг! Особенно впечатлил урок по пеленанию детей – у меня отлично получилось. Уверен, эти навыки пригодятся в будущем», – поделился впечатлениями ученик 10 класса естественно-научного направления Артем Стефаненко.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников положительно оценил работу коллег. Он выразил слова благодарности педагогам, наставникам, медикам, принимающим участие в проекте. Специалисты проводили лекции и практические занятия.

В администрации отметили, что участие в проекте поможет школьникам определиться с выбором будущей профессии после окончания школы. В связи с положительной динамикой занятий главный врач роддома подписал договор о продолжении совместной работы с директором школы №34.

Ранее сообщалось, что в подольской школе № 21 на последнем звонке запустили «Самолетик будущего».