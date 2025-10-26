В Подольске определили победителей волейбольного турнира среди трудовых коллективов

В спортивном комплексе «Труд» прошли захватывающие соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках спартакиады трудовых коллективов городского округа Подольск. Об этом рассказала администрация городского округа.

В турнире участвовали 8 команд, представлявших различные предприятия и организации региона, которые боролись за звание лучших волейболистов. По итогам увлекательных матчей места распределились следующим образом: первое место заняло ЗАО «ЭПК», второе место досталось НПО «Луч», а третье место заняла команда Подольского благочиния.

Соревнования привлекли множество зрителей и создали атмосферу дружеского соперничества, способствуя сплочению команд и работников организаций. Этот турнир стал отличной возможностью для участников проявить свои способности и обратить внимание на важность физической активности и командного духа в трудовых коллективах. Все команды продемонстрировали высокий уровень игры и азарт, создав незабываемые моменты для болельщиков и участников спартакиады.

