В Подольске прошел масштабный фестиваль талантов Научно-производственного объединения «ЛУЧ»

В подольском Доме культуры имени Карла Маркса в субботу, 4 апреля, прошел уже шестой корпоративный фестиваль под названием «Луч зажигает звезды 2026». Организаторы приурочили его к юбилею — 80 лет исполнилось АО «НИИ НПО «ЛУЧ». За проведение отвечали профсоюз и оргкомитет предприятия. Праздник объединил работников компании и членов их семей, сообщила администрация городского округа.

По данным администрации, в этом году на сцену вместе с детьми впервые вышли и сами сотрудники. Взрослые подготовили номера в нескольких жанрах, включая «Художественное слово». А самым маленьким участникам исполнилось всего четыре года.

По информации администрации, всего фестиваль собрал около 200 человек — как солистов, так и целые коллективы. Программа получилась очень разнообразной: гости увидели вокальные и танцевальные выступления, а также познакомились с выставкой картин и работ декоративно-прикладного искусства. Оценивала конкурсантов профессиональная комиссия. В ее состав вошли заслуженный работник культуры Московской области Ольга Огонькова и представитель кадровой службы Юлия Гриднева.

Как сообщили в администрации, церемонию вручения наград возглавил Сергей Плотников — председатель профсоюзной организации предприятия. Участников фестиваля ждали призы: памятные кубки, дипломы за первые и вторые места, а также особые подарки от самого НПО «ЛУЧ».

В администрации отметили, что прошедший фестиваль в очередной раз доказал: работники атомной промышленности добиваются успеха не только в науке и на производстве, но и в творческих начинаниях.

Ранее сообщалось, что подольский ансамбль «Изобилие» претендует на звание «Народный».