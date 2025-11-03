В Подольске выявили победителей турнира по баскетболу ко Дню народного единства

В спортивной школе олимпийского резерва «Космос» в Подольске состоялся турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню народного единства. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Подмосковья, которые боролись за звание чемпиона. В результате первое место заняла команда «Подольск 2015», второе место — у команды «Созвездие», а третье — у команды «Подольск 2014». Спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами.

На турнире более 70 молодых баскетболистов демонстрировали свои навыки и старались завоевать победу. Из шести команд три представляли Подольск, и каждый спортсмен был подготовлен к турниру среди детей 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Тренер команды «Подольск 2015» Любовь Филькова отметила, что каждая команда состояла из 12-15 участников, которые провели по три игры, что позволяло активно задействовать всех игроков.

Кроме того, ранее в этой же спортивной школе прошел двухдневный турнир на Кубок города Подольск по баскетболу для юношей 2011 года рождения. В нем участвовали пять команд, в общей сложности 60 юных спортсменов из Подольска, Тулы и других городов Подмосковья. По итогам соревнований Подольская спортивная школа заняла почетное третье место, уступив лишь командам из Москвы и Тулы.

Ранее сообщалось, что в Подольске в местном родильном доме была открыта школа для отцов. Занятия для будущих пап проводит акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич. Они будут проходить дважды в месяц.