В Подольске завершился всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет

В подмосковном Подольске завершились масштабные всероссийские соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. Трехдневный турнир, посвященный героическому подвигу Подольских курсантов, собрал рекордное количество участников — более 150 юных спортсменов из девяти регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации г.о. Подольск.

Соревнования, проходившие с 19 по 21 декабря, были организованы в одиночном разряде. Первый день был посвящен напряженным играм в предварительных группах, а кульминацией стали финальные поединки, развернувшиеся в последующие два дня. Главный спортивный триумф и золотую медаль турнира завоевала местная спортсменка — 14-летняя Анастасия Пахомова, представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Космос».

В интервью после победы чемпионка поделилась эмоциями и рассказала о своем пути к успеху: «Помогли девять лет ежедневных тренировок. Спорт и учебу в 9 классе совмещать непросто, но такие моменты того стоят. Подольск — город героев, и побеждать на родной земле в турнире, посвященном подвигу курсантов — это большая ответственность и гордость. Благодарю своих тренеров и родную школу за поддержку».

Организация турнира такого высокого уровня не только выявила сильнейших молодых теннисистов, но и стала важным событием в патриотическом воспитании молодежи, связав современные спортивные достижения с исторической памятью о подвиге защитников Отечества.

