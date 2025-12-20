Школьники из подольского «IT-куба» обыграли 50 соперников на олимпиаде

Воспитанники центра цифрового образования «IT-куб» из подмосковного Подольска добились выдающегося успеха на Всероссийской олимпиаде по программированию CodeMaster Challenge, сообщила пресс-служба городского округа. Ребята вернулись домой с золотой и серебряной наградами.

В номинации Junior (для младшей возрастной группы) первое место занял Велизар Изерский, который в напряженной борьбе обошел 50 соперников из разных регионов России. Серебряную награду в той же номинации завоевал его одногруппник Семен Черятников.

Всего от центра в олимпиаде участвовали пять школьников, и все они обучаются под руководством педагога-наставника Михаила Костина. Несмотря на то, что ребята изучают язык программирования Python только второй год, их результат стал одним из лучших в стране.

Педагог Костин отметил, что секрет успеха заключается не только в знании синтаксиса языка.

«Мало просто понять язык программирования и то, как пишутся те или иные команды. Главное — научиться логически мыслить», — говорит наставник.

Он часто дает ученикам специальные задачи на развитие логики, и такой подход, помноженный на способности ребят, дает отличные результаты.

Победитель олимпиады связывает свой успех с упорной работой и практикой. В финале участникам нужно было за ограниченное время написать объемную программу со сложным кодом для создания тестовой игры.

Юноша всерьез увлечен программированием: за последний год он самостоятельно создал около 25 различных программ — от полезных утилит до развлекательных приложений. В будущем он планирует строить карьеру в IT-сфере.

Обладатель серебряной медали пришел в программирование благодаря отцу, который работает разработчиком. Начав с Python, он намерен изучать и другие языки.

Интересно, что свою основную будущую профессию Семен видит не в IT, а в небе: он мечтает стать пилотом и активно занимается авиамоделированием. Однако он не исключает, что программирование останется с ним как серьезное хобби или дополнительное профессиональное направление.

Помимо этой победы, воспитанники центра недавно заняли второе место на областном этапе конкурса «Отечество».

А во второй половине учебного года команда «IT-куба» планирует испытать свои силы на всероссийском хакатоне — соревновании, где нужно в сжатые сроки создать работающий прототип IT-продукта.

