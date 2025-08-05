В Португалии умер бывший участник сборной страны по футболу Жорже Кошта

Причиной смерти португальца стали проблемы с сердцем. Он во время нахождения на тренировочной базе своей команды почувствовал недомогание. Сразу же после своего выступления перед представителями прессы Кошта потерял сознание. Медбригада пыталась реанимировать его, но безуспешно. Он скончался в реанимации больницы Сан-Жуан, куда его доставила скорая помощь.

В составе «Порту» Кошта провел 13 спортивных сезонов. За это время он восемь раз стал чемпионом Португалии, пять раз завоевал Кубок страны, добился Кубка УЕФА и победы в Лиге чемпионов. Он сыграл в команде 324 матча, на протяжении которых отметился 20 забитыми голами. Кошта также играл за сборную Португалию, где выходил на поле в 50 матчах. В них он сумел забить три гола.

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