В поселке Малино открыли многофункциональную спортивную площадку для всех возрастов

В поселке Малино городского округа Ступино 15 ноября открылась многофункциональная спортивная площадка. Факт открытия подтвердил глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Площадка площадью 26×58 м оснащена хоккейной коробкой с воротами для мини-футбола и хоккея, баскетбольными кольцами, волейбольными опорами и специализированным резиновым покрытием. К объекту подведены асфальтированные дорожки и установлено современное освещение.

Глава округа отметил, что новая площадка позволит заниматься разными видами спорта, включая зимнее катание на коньках, и подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остаётся приоритетом.

Председатель Совета депутатов Александр Сухачев напомнил, что девиз муниципалитета «Ступино выбирает здоровье» сохраняется более 20 лет, и площадка станет центром притяжения для молодежи и жителей поселка.

На открытии учащиеся Малинской школы провели товарищеские матчи, получили медали и кубки. В мероприятии участвовали депутаты округа, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и жители поселка.