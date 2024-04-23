В преддверии Всемирного дня настольного тенниса в Кашире прошел открытый турнир

В спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева (Тарасково) в субботу, 20 апреля, в очередной раз прошел открытый любительский турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». Мероприятие провели в преддверии Всемирного дня настольного тенниса, который отмечают 23 апреля.

В турнире приняли участие 23 участника, которые приехали на соревнования из Домодедово, Серебряных Прудов, Ясногорья, Озер и Ступино. Каширяне также принимали участие.

Игроков разделили на шесть групп. Организаторы провели два финала. По итогу первого финала призовые места распределились следующим образом. Первое место занял представитель Озеры Алексей Орлов, второе — житель Каширы Александр Зинин, третье — любитель тенниса из Серебряных Прудов Алексей Дюпин.

По итогу второго финала первые два места заняли каширяне: Анатолий Казаков и Борис Сыроватский. Бронзовая победа достала Григорию Куликову (Ясногорье).

«Победители финалов и все призеры награждены медалями, грамотами (2 финал), дипломами (1 финал) и поощрительными призами. Поздравляем всех участников! Благодарим за участие и достойную красивую игру!» — сообщает администрация городского округа Кашира.

Жители округа показывают высокие результаты не только на спортивных мероприятиях. Ранее мы сообщали, что каширянин Ефим Карапетов стал лауреатом музыкально-теоретической олимпиады.