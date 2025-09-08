В Протвино распахнул двери обновленный парк «Сказка»

Более двух тысяч жителей Протвино стали участниками яркого события – торжественного открытия парка «Сказка» после комплексной модернизации.

Парк, преобразившийся до неузнаваемости, радостно встречает посетителей новыми пешеходными зонами, свежей зеленью, современной системой освещения и видеонаблюдения, гарантирующей безопасность. Основная задача реконструкции заключалась в создании уютного, привлекательного и универсального пространства для релаксации и приятного времяпрепровождения для горожан всех возрастов.

В рамках праздничной программы, посвященной открытию, гостей ждал насыщенный репертуар: концерт с выступлениями местных творческих групп, интересные мастер-классы, художественный пленэр и долгожданная возможность пообщаться с персонажами из любимых сказок.

Особым украшением парка стал впечатляющий игровой комплекс, стилизованный под «Змея Горыныча». Он включает в себя разнообразные качели, карусели, горки и полосу препятствий. Этот новый элемент прекрасно дополнил уже знакомые и любимые жителями скульптуры сказочных героев, которые были бережно восстановлены и возвращены в парк.

Благодаря участию в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» удалось осуществить этот важный проект.

Парк «Сказка» - это уникальное место, где прошлое встречается с настоящим. Городская администрация выражает уверенность, что обновленное пространство вновь станет излюбленным местом отдыха для многих поколений жителей Протвино.