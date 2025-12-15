В ПСЖ заблюрили Матвея Сафонова на коллективной фотографии

На размещенном в соцсетях фото россиянина не отыскать, а вот на видео в сторис он присутствует — стоит аккурат за Хвичей Кварацхелией. При этом смм-щики парижского клуба сработали крайне топорно: лицо Сафонову заблюрили, а ноги оставили.

Матвей Сафонов провел три подряд матча в основе ПСЖ из-за травмы Люка Шевалье. В играх с «Ренном» в Лиге 1 и с «Атлетиком» в Лиге чемпионов россиянин отстоял на ноль. В матче чемпионата Франции с «Мецем» (3:2) Сафонов пропустил дважды, но его вины в пропущенных голах не было. До травмы Шевалье главный тренер ПСЖ Луис Энрике шанса российскому вратарю не предоставлял.

