В Пушкино отметили юбилей клуба «Анты», где воспитывают самых смелых и сильных бойцов

Старейший спортивный клуб Городского округа Пушкинский «Анты» имени Василия Ощепкова отметил свое 37-летие масштабным турниром по самбо, который прошел 22 ноября. На татами собрались более 100 спортсменов 2013-2018 годов рождения из 12 команд различных городов, включая Пушкино, Мытищи, Королев, Балашиху, Истру и даже подмосковный Обнинск. Соревнования стали не только юбилейным мероприятием, но и данью уважения Всероссийскому дню самбо, который отмечался неделей ранее.

История клуба началась в 1988 году, когда Николай Орловский, мастер спорта по самбо и тренер Школы милиции, основал спортивную школу по единоборствам. Как рассказывает его сын Антон Орловский, продолжающий тренерскую династию, «Николай Иванович горел идеей создать для молодежи вид единоборств, который помогает развиваться всецело».

Первоначально занятия проводились по нескольким дисциплинам: самбо, бокс, карате, дзюдо и панкратион. Особой инновацией стала разработанная Орловским система работы с детьми дошкольного возраста под названием ОФП (Общая Физическая Подготовка), которая остается актуальной до сих пор.

Название клуба «Анты» символично отсылает к союзу древнеславянских племен, ставших сильнее благодаря единству. Эта философия отражается в подходе к тренировкам: юные воспитанники постепенно превращаются в техничных бойцов, развивая не только физическую силу, но и стратегическое мышление. Как отмечают сами спортсмены, в этом виде единоборств особенно важны «техника и хитрость» — именно эти качества помогли победителям турнира завоевать свои кубки.

Николай Орловский, являющийся также судьей международной категории, создал общественную организацию «За Самбо» для сохранения исторического наследия этого вида спорта. Сегодня клуб продолжает развивать его традиции, воспитывая новых чемпионов и доказывая, что за 37 лет существования «Анты» стали не просто спортивной секцией, а настоящим центром притяжения для поклонников единоборств всего региона.