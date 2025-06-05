В Пушкино с успехом состоялся второй семейный спортивный фестиваль «Цитрус»

Более двух тысяч зрителей собрал в Центральном парке Пушкино второй фестиваль «Цитрус», который представил насыщенную программу: 60 интерактивных площадок и активностей, 55 творческих выступлений, 40 спортивных, культурных и бьюти-сообществ всего округа, и 4 часа увлекательных событий.

Инициаторами фестиваля выступили сообщество «Творческие многодетные семьи» при поддержке «ВелоПушкино». Этот проект, реализуемый второй год, получил поддержку администрации муниципалитета и широкой сети деловых и социальных партнеров, разделяющих страсть к творчеству и семейным ценностям.

«Погода немного подвела, но это всегда непредсказуемо. Тем не менее, приток людей впечатляет, они активно участвуют в конкурсах. В этом году мы подготовили множество новых зон и участников», - отметила руководитель сообщества «Творческие многодетные семьи» Екатерина Неженцева.

Фестиваль «Цитрус» предоставил уникальную возможность ознакомиться с разнообразием сфер деятельности, познакомиться с различными объединениями, студиями и сообществами, представленными в округе. Партнеры подготовили широкий выбор мастер-классов, лекций, открытых тренировок, соревнований, фотозон и выставок. Одной из самых необычных фишек стала раздача трехлетних саженцев кедра посетителям фестиваля. Специалисты питомника из Хотьково сделали ценный подарок, предоставив около 1000 саженцев.

Андрей Серов, представитель кедрового питомника, Хотьково:

«Наш питомник существует недолго, всего пять лет. Кедр – это растение с долгой историей. В тайге можно встретить деревья возрастом до 600 лет. Кедром питаются более 70 видов животных и птиц. Это дерево-кормилец».

В течение всего дня на главной сцене звучали выступления коллективов и студий округа. Самые активные приняли участие в цитрусовом квесте, посещая все локации, выполняя задания и обменивая отметки на ценные призы. Креативные родители продемонстрировали свои оригинальные коляски на «Параде колясок», создав для детей волшебный транспорт. Посетители могли записаться на новые кружки и секции, расслабиться и даже найти себе нового четвероногого друга. Традиционно сообщество «Уютный дом», специализирующееся на поиске новых хозяев для бездомных животных, организовало свою площадку, где можно было познакомиться с 12 собаками, 5 кошками и, при желании, забрать одного из них домой.

«Если говорить коротко, «Цитрус» – это о семье, о любви, о детях – обо всем, что дорого каждому из нас. В этом году праздник получился очень легким и ярким, как все, что создают творческие многодетные мамы Пушкинского. Я всегда с удовольствием посещаю различные фестивали: музыкальные, театральные, гастрономические. Это особая атмосфера, которую сложно описать словами – ее нужно просто почувствовать!», - поделилась впечатлениями уполномоченный главы округа Нина Ушакова.

В прошлом году фестиваль «Цитрус» состоялся впервые, и благодаря положительной реакции и большому интересу со стороны посетителей было принято решение о его ежегодном проведении.