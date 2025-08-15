В Пушкино состоялся четвертый тур мероприятий объединенных циклом «100 лет за кулисами истории»

В рамках мероприятия участники смогли узнать малоизвестные детали, связанные с рекой, и посетить живописные локации. Завершилась экскурсия приятным сюрпризом на водную тематику – это была прогулка на сапбордах по реке Серебрянка.

«Ощущение единения с природой, восторг от плавного скольжения по водной глади на сапбордах, смех и радость, которые переполняли каждого! Это был момент, когда прошлое и настоящее соединились, создавая неповторимую атмосферу! Это было настоящее прикосновение к сердцу Пушкино!», - поделились своими эмоциями участники.

Завершение цикла «100 лет за кулисами истории» – велосипедная экскурсия по местам, связанным с Маяковским прошла сегодня: от живописного центра Пушкино до дачи, где он создавал смелые поэтические строки.

После спокойной велосипедной прогулки, участников ожидала экскурсия по даче-музею Маяковского, где каждый смог окунуться в атмосферу жизни и творчества знаменитого поэта.

Проект «100 лет за кулисами истории» – это серия образовательных интерактивных прогулок, которые знакомят с различными районами Пушкино. Они организованы в преддверии столетнего юбилея города, официальная дата основания которого – 17 августа. С понедельника по пятницу жители округа Пушкинский получают возможность погрузиться в историю, интересно и с пользой провести время, принимать участие в викторинах, а в воскресенье, 17 августа, самых активных участников ждут призы.