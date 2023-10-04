В Пушкинском городском округе Подмосковье реставрируют старинный храм

В церкви обновят внешние стены и колокольню. В Никольском храме хранится множество почитаемых святынь, в том числе старинные иконы «Спас в Силах» и «Богоматерь Тихвинская» конца 17-го века.

Белокаменная церковь взамен деревянной была построена в 1694 году по инициативе патриарха Адриана. В 1874 году к ней пристроили два придела с алтарными выступами и крыльцами. В конце 19-го века возвели трехъярусную колокольню.