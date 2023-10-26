В Раменском дали старт открытому чемпионату и первенству стран ШОС Федерации кикбоксинга РФ

Открытый чемпионат и первенство стран ШОС Федерации кикбоксинга России стартовали в Раменском. Местом проведения мероприятия стал Дворец спорта «Борисоглебский».

В чемпионате принимают участие более 700 спортсменов из шестнадцати стран, в том числе из Алжира, Индии, Грузии, Армении.

«Кикбоксинг — это спорт волевых, сильных, мужественных людей. Мы уверены, что чемпионат, который будет длиться три дня, пройдет в атмосфере дружеской, но все равно состязательной и спортивной», - обратился к участникам глава муниципалитета Николай Ханин.

Также участников поприветствовал замглавы Минспорта Подмосковья Алексей Кокурин. Он отметил важность подобных мероприятий для региона и поблагодарил Федерацию кикбоксинга РФ за проведение чемпионата в области.

«Мы всегда поддерживаем эти начинания и стараемся, чтобы для наших участников, для наших гостей также мероприятия оставались незабываемыми», - сказал Кокурин.

Сегодня также состоялось подписание Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве по кикбоксингу на международном уровне между Россией, Индией, Китаем, Алжиром и Афганистаном.