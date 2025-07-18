В рамках реализации партийного проекта «Единой России» в Электрогорске прошла открытая тренировка по самбо

В Электрогорске состоялось мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря при МОУ СОШ № 14.

Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке Федерации дзюдо и самбо. Тренировка проводилась в рамках партийного проекта «Выбор сильных» и в соответствии с патриотической программой «Успех V единство поколений».

Мастер спорта России по самбо Максим Столбов стал тренером на этой открытой тренировке. Он продемонстрировал детям основные приемы борьбы, в том числе броски, захваты и болевые приемы. Особое внимание было уделено вопросам безопасности: школьники освоили правильную технику падений и методы самостраховки.

«Самбо — это не только борьба, но и воспитание характера, воли, дисциплины. Даже на одной тренировке видно, как меняется взгляд ребят: появляется интерес, азарт, желание быть сильнее», — поделился впечатлениями Максим Столбов.

После демонстрации приемов школьникам представилась возможность самостоятельно применить полученные знания: они работали в парах, отрабатывая новые движения, учились бороться в партере и укрепляли командный дух. У многих ребят возникло желание записаться в спортивную секцию.

«Когда летом школьники остаются в городе, важно обеспечить им возможность для роста, саморазвития и поиска новых увлечений. Наш проект создает благоприятную среду для формирования сильного характера. Мы уже видим позитивные изменения: ребята продолжают заниматься в секциях, участвуют в соревнованиях и становятся более уверенными в себе. В этом и заключается суть проекта «Выбор сильных»», — отметил муниципальный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Василий Ерохин.

В Павлово-Посадском городском округе активно развиваются самбо и дзюдо: этими видами спорта регулярно занимаются более 260 человек.