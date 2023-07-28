В РФС назвали продажу футболиста Малкома хорошей рекламой чемпионату России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Алексей Митрофанов заявил, что переход бразильского нападающего из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» стал хорошей рекламой российскому чемпионату.

Трансфер Малкома стал рекордным в истории чемпионатов России. Саудиты заплатили за игрока 60 млн евро, в 2019 году «Зенит» купил бразильца у «Барселоны» за 41,5 млн евро.

Митрофанов отметил, что получение такой крупной суммы позволит клубу сделать новые приобретения и развиваться дальше.

Две предыдущие рекордные продажи также принадлежат «Зениту». В сезоне 2016/17 петербуржцы продали Халка в «Шанхай» за 56 млн евро, а двумя годами позже получили 40 млн евро от ПСЖ за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

26-летний Малком в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 мячами.