В РФС объяснили, почему пора вернуть пиво на стадионы

Функционер отметил, что за последние годы культура в обществе существенно выросла, общество стало более зрелым и ответственным.

Митрофанов указал, что пиво могут продавать на фудкортах в торговых центрах, в театрах и других культурно-развлекательных учреждениях, и это не делает их менее безопасными.

«Сегодня стадионы лишаются, по сути, одной из важнейших составляющих своих доходов — это доходы от ресторанов и кафе, которые на этом стадионе открываются, потому что определенной части аудитории, в том числе, хочется выпить пиво», — сказал Митрофанов.

Ранее стало известно, что в дагестанском селе Сильди появилась улица имени чемпиона UFC Ислама Махачева.