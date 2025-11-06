В РФС объяснили, почему пора вернуть пиво на стадионы
Генсек РФС Митрофанов привел аргументы в пользу возвращения пива на стадионе
Фото: [РФС]
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, выступая на форуме «Россия — спортивная держава», поддержал возвращение пива на стадионы.
Функционер отметил, что за последние годы культура в обществе существенно выросла, общество стало более зрелым и ответственным.
Митрофанов указал, что пиво могут продавать на фудкортах в торговых центрах, в театрах и других культурно-развлекательных учреждениях, и это не делает их менее безопасными.
«Сегодня стадионы лишаются, по сути, одной из важнейших составляющих своих доходов — это доходы от ресторанов и кафе, которые на этом стадионе открываются, потому что определенной части аудитории, в том числе, хочется выпить пиво», — сказал Митрофанов.
Ранее стало известно, что в дагестанском селе Сильди появилась улица имени чемпиона UFC Ислама Махачева.