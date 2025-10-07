В РФС оценили работу Карпина на фоне критики со стороны Дегтярева

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина из-за критики тренером лимита на легионеров.

Митрофанов отметил, что согласование главного тренера сборной по любому виду спорта является прерогативой министра.

«Мы работой Валерия Георгиевича довольны. Сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растет. Почему мы должны быть недовольны его работой?» — сказал Митрофанов.

Сборная России после отстранения от официальных соревнований проводит только товарищеские матчи. На протяжении 20 игр российская команда не проигрывала.

Ранее полузащитник ЦСКА Данил Круговой выразил удовлетворение тем, что в сборную вызвано много игроков армейского клуба.