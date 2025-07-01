«Сочи» могут присудить поражение в стыках с «Пари НН», если будет доказана ставка игрока команды у букмекеров
Sport Baza: «Сочи» могут присудить поражение в стыковом матче с «Пари НН»
Фото: [ФК «Сочи»]
ФК «Сочи» могут исключить из Российской премьер-лиги (РПЛ), если будет доказана вина нападающего команды Владимира Писарского в том, что он через посредника делал ставки на матч своей команды, пишет Sport Baza.
Речь идет о первом стыковом матче «Сочи» — «Пари НН» (1:2). Если вина Писарского будет признана, «Сочи» нужно засчитывать техническое поражение 0:3, а это означает, что по сумме двух стыковых матчей команда не смогла пробиться в РПЛ.
Это может создать проблему для РФС и РПЛ, потому что времени до старта нового сезона остается совсем немного. По идее, в случае исключения «Сочи» место в РПЛ должен занять «Оренбург», финишировавший в минувшем сезоне на 15-м месте.
Тем временем начинают проясняться детали «дела Писарского». Выяснилось, что футболист одолжил 4 млн руб. своему приятелю, чтобы тот рассчитался с долгами, но лудоман поставил все деньги на матч «Сочи» — «Пари НН», сделав 14 ставок.
Писарский уже прошел проверку на полиграфе, которая показала, что футболист не делал ставок и не совершал никаких иных действий против своей команды.
В вызвавшем подозрении матче нападающий «Сочи» уже в первом тайме получил прямую красную карточку за безрассудно грубый прием в центре поля.
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