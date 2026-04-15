В Электростали открыли после капремонта педиатрическое отделение поликлиники № 2

Педиатрическое отделение поликлиники № 2 открылось после капитального ремонта в Электростали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Учреждение расположено на проспекте Ленина, 10. Оно рассчитано на 250 посещений в смену. Здесь получают медпомощь около 9 тыс. детей. Прием ведут четыре педиатра.

В рамках капремонта в здании привели в порядок входную группу, провели внутреннюю отделку помещений, заменили окна и двери, полы и потолки. Также установили новую мебель.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу терапевтического корпуса Раменской больницы, где провели ремонт.