Что ждет наших детей? Почему поколение «альфа» может массово отказаться от семьи и друзей

Согласно исследованию портала PGL Beyond, подростки из поколения «альфа» все чаще отказываются от традиционных жизненных целей вроде брака и детей, делая ставку на финансовую независимость, пишет Daily Mail. Опрос среди молодежи Великобритании показал, что лишь около половины 13–16-летних считают брак важным, а желание заводить детей выразили только 56% участников.

Вместо этого молодежь ставит на первое место карьеру, покупку жилья и близкий круг друзей. При этом лишь половина подростков призналась, что чувствует себя готовой к взрослой жизни.

«Они понимают, чего хотят, но не уверены, что обладают нужными навыками и уверенностью для реализации потенциала. Сейчас их головы забиты только этим, а не семейным благополучием», — отметил руководитель отдела эффективного обучения подростков компании PGL Beyond Джон Аллан.

Тенденция совпадает с общим снижением числа браков и рождаемости. По прогнозам, среди поколения Z лишь около 56–58% в итоге вступят в брак — против 96% у бэби-бумеров.

Эксперты предупреждают, что падение рождаемости может привести к экономическим проблемам: сокращению рабочей силы и росту налоговой нагрузки на молодых.