Более 2 тыс. заявлений на получение выплат по больничным поступило в Соцфонд от самозанятых Москвы и Подмосковья

В Москве и Подмосковье в региональное отделение Социального фонда России с начала 2026 года поступило более 2 тыс. заявлений от самозанятых на получение выплат по больничным.

Большинство участников программы добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности выбрали страховую сумму в размере 50 тыс. рублей.

Участники программы самостоятельно выбирают базу для расчета будущих выплат. Размер страховой суммы может составлять 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Взносы рассчитываются по фиксированной ставке – 3,84%. Получить выплату можно спустя полгода регулярного внесения взносов.

Размер пособия зависит от выбранной страховой суммы, стажа и периода уплаты взносов. При оплате от 6 до 12 месяцев можно получить 70% от страховой суммы за месяц болезни, если более 12 месяцев – 100%.

Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов. Это можно сделать путем подачи заявления через приложение «Мой налог», на портале госуслуг или в клиентской службе отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах в здравоохранении.