В Подмосковье появится цех по переработке овощей мощностью до 12 тыс. тонн продукции в год

В Подмосковье появится новый цех по очистке и переработке овощей, мощность которого составит до 12 тыс. тонн в год. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует ООО «Натурово Яр», которое входит в структуру холдинга «Агрофабрика «Натурово». Компания работает с 2021 года и базируется в Луховицах.

Мощность нового цеха составит до 40 тонн в сутки и до 12 тыс. тонн в год. С его запуском в Подмосковье увеличатся объемы переработки сельскохозяйственной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.