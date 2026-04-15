Нагиев открыл набор на тревел-кемп в Грузии за 2 млн рублей

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил делиться житейской мудростью, но удаленно: артист организовал тревел-кемп в Грузии. Стоимость — около 2 млн рублей с человека, сообщает Super.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Сам Нагиев, правда, присутствовать не планирует. Он будет подключаться к группе по видеосвязи — всего около двух раз за весь курс. И, как сказано в анонсе, «срежиссирует процесс дистанционно».

А жить участники будут в пятизвездочном особняке в горах в течение девяти дней. В путевку включены трехразовым питание и бассейн. Сама программа насыщенная. Работа с эмоциями, личными блоками, «качественный оргазм», доверительные практики в группе.

А еще предусмотрен гастроужин с грузинским хором, написание и «чистка сценариев», обучение проведению интервью. Финальный аккорд — показ фильмов и дискотека.

Кстати, ранее стало известно, что Нагиева вычеркнули из фильма «Королек моей любви» со звездами ТНТ. Но, видимо, артист не унывает и осваивает новую стезю — дистанционное просветление. Вопрос только в том, найдутся ли желающие отдать 2 млн за видеозвонок с кумиром.

Ранее стало известно, что певица Вера Брежнева начала давать онлайн-уроки по достижению оргазма.