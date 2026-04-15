Научно-технический совет «Мособлэнерго» утвердил план пилотного инновационного проекта модернизации электросетей

В Коломенском филиале «Мособлэнерго» прошло первое в 2026 году заседание научно‐технического совета компании, на котором утвердили план пилотного проекта по модернизации электросетей. Реализовывать инициативу будут на объектах Серпуховского производственного отделения. Процесс займет несколько лет и затронет ключевые аспекты работы электросетевого хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области, проект носит инновационный характер: он предполагает комплексное технологическое обновление инфраструктуры. В рамках модернизации планируется внедрить системы индикации коротких замыканий, установить современные устройства определения места повреждения, создать единую систему сбора и анализа данных, интегрировать искусственный интеллект для прогнозирования технологических нарушений.

По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, пилотный проект с внедрением ИИ для прогнозирования технологических нарушений в сетях — это прорывное решение. Индикация коротких замыканий и единая система сбора данных позволят перейти от реактивного управления сетями к превентивному, кардинально повысив надежность электроснабжения жителей региона.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил планы модернизации коммунальной сферы в Подмосковье.