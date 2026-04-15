Заказывать из Китая станет невыгодно: зарубежные товары с маркетплейсов подорожают на 50%

Рост цен при онлайн-покупке из-за рубежа может составить от 25% до 50% после введения НДС 22% и обнуления порога беспошлинного ввоза на иностранные товары. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Эксперт объяснила, как новые правила отразятся на жизни простых россиян.

На федеральном уровне продолжается обсуждение введения НДС 22% для ввозимых через маркетплейсы зарубежных товаров. Изначально Минфин РФ предлагал повышать ставку поэтапно: до 5% — в 2027 году, 10% — с 2028 года, 15% — с 2029 года, максимального значения налог должен был достигнуть в 2030 году. Однако Минпромторг выступил за единовременное введение НДС 22% с 2027 года. Минфин приготовил компромиссное решение в виде поэтапного повышения налога на импортные товары, приобретаемые физлицами на маркетплейсах: в 2027 году — 7% НДС, в 2028 году — 14%, с 2029 году — общая ставка 22%.

К обсуждению также подключился традиционный ритейл: Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) поддержала идею о разовом введении НДС 22% и предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. Как сообщили «Ведомости», АКОРТ просит обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы, который на данный момент составляет 200 евро, а также распространить требования по маркировке на иностранную продукцию.

Ужесточение трансграничной электронной торговли приведет к подорожанию зарубежных онлайн-заказов минимум на 25%, заявила экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». На росте цен скажется не только введение НДС, но и обязательная маркировка, которая повлечет дополнительны расходы для продавцов. Крупные игроки не почувствуют обнуление беспошлинного ввоза, однако предлагаемое снятие квоты коснется обычных граждан, которые могли купить зарубежные товары на сумму до 200 евро, отметила эксперт.

«Если мы покупаем самостоятельно, нужно быть готовыми к 25% подорожанию. При покупке через юрлиц — до 50%. Новость поступила, уже сейчас нужно приготовиться к ажиотажу — люди ожидают подорожание с января 2027 года и будут стараться приобрести товары заранее: электронику, бытовую технику, косметику, медицинские препараты и оборудование», — подчеркнула экономист.

По ее словам, налогообложение может коснуться не только маркетплейсов, но и байеров — посредников между покупателями и зарубежными магазинами.

«Любой зарубежный товар, завозимый на территорию РФ, должен облагаться 22% НДС, если следовать норме закона. У правительства еще есть возможность ввести налог. То есть, те байеры, которые предоставляют услуги, тоже столкнуться с этим. Если ориентироваться на действующие законы, то тогда введение НДС коснется любого товара: неважно, купили его онлайн или завезли через границу», — пояснила Литвиненко.

На данный момент вероятность введения налога 22% сразу с января 2027 года составляет выше 25%. Однако законопроект еще рассматривается, поэтому не стоит исключать поэтапный рост НДС для трансграничной онлайн-торговли, заключила эксперт.

