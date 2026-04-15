В Одинцовском проведут фортепианный концерт

В субботу, 25 апреля, в восточном флигеле усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе пройдет концерт фортепианной музыки «Весна, весна, пора любви…», его проведут в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представят багатель «К Элизе» Л. ван Бетховена, «Арабески» и «Порыв» Р. Шумана, мазурки си минор и ре-бемоль мажор, вальсы и ноктюрн ми-бемоль мажор Ф. Шопена, прелюдию «Девушка с волосами цвета льна». Кроме того, в программу войдут ноктюрн «Лунный свет» К. Дебюсси, «Грезы любви» Ф. Листа, «Серенада» и «Неистовая любовь» Ф. Шуберта — Ф. Листа, весенние зарисовки «Апрель» («Подснежник») и не только. Их исполнит пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Кудряшов. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+