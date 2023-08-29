В Роспатент поступила первая заявка на международную регистрацию НМПТ «Гжель»
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В Роспатент была направлена первая заявка на международную регистрацию наименования места происхождения товара «Гжель». Таким образом, предприятие ООО «Гжель – художественные мастерские» сможет охранять свою продукцию в семи десятках стран Лиссабонского соглашения.
Как пояснил руководитель Роспатента Юрий Зубов, регистрация обеспечивает производителям защиту от контрафакта – на рынках за рубежом можно будет привлекать к ответственности нарушителей, которые незаконно используют НМПТ и российские бренды.
Как только информация в заявке будет проверена, ее перенаправят в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. После этого «Гжель» включат в соответствующий реестр.
«Для нас важно, что мы стали первыми, кто решился на такой шаг, и мы надеемся, что другие художественные промыслы последуют нашему примеру», - отметил гендиректор УК «Гжель» Петр Сивов.