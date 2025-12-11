В России к 2030 году восстановят не менее 1 тыс. объектов культурного наследия

Как минимум 1 тыс. объектов культурного наследия планируется восстановить в России к 2030 году. Соответствующие мероприятия реализует Минкультуры России совместно с ПАО ДОМ.РФ, федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами регионов.

В целях реализации масштабного проекта министерство и ПАО ДОМ.РФ разработали и запустили комплекс мер господдержки инвесторов в целях приведения объектов культурного наследия в удовлетворительное состояние за счет внебюджетных средств и приспособления их для современного использования.

Сейчас разрабатывается план передачи инвесторам для проведения работ по сохранению из собственности субъектов РФ и муниципальной собственности не менее 700 объектов культурного наследия до конца 2026 года.

Подробная информация о восстановлении объектов и мерах поддержки инвесторов представлена на портале наследие.дом.рф.