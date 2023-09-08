В России подорожают горные лыжи и сноуборды

В нашей стране в ближайшее время вырастут в цене горные лыжи и сноуборды, а многие магазины могут столкнуться с дефицитом продукции. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что причиной роста стоимости являются курс валют и сложности с логистикой. Так, известные зарубежные бренды отказываются от поставок продукции напрямую, поэтому она попадает в нашу страну обходными путями.

Уточняется, что этой зимой любителям горнолыжного спорта придется потратиться на качественный комплект свыше 100 тыс. рублей.