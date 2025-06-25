В России появятся свои Лабубу: певец Жуков задумался над созданием бренда игрушек
SHOT: Жуков собрался запустить производство игрушек Бабайка и снять про них кино
Фото: [rutube.ru/Сама Меньшова]
Российский певец Сергей Жуков, лидер популярной поп-группы «Руки вверх!», готовит необычный и амбициозный проект, который станет ответом иностранным игрушкам Лабубу, сообщил SHOT.
По информации источника, Жуков задумался над созданием Бабаек — аналога Лабубу. Телеграм-канал опубликовал фото, как может выглядеть творение музыканта.
Игрушка похожа на реального Лабубу, но вместо мордочки монстра — довольное милая морда, напоминающая персонажа из мультфильмов. Сам Бабайка такой же пушистый, как его аналог. На голове у него вязаная шапка.
Кроме того, отмечает SHOT, Жуков планирует создать полнометражный фильм, посвященный Бабайке. Артист также планирует сделать игрушки не просто предметом развлечения, а настоящим умным девайсом, который может взаимодействовать и обучать с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Если этот проект окажется успешным, музыкант намерен создать целую киновселенную вокруг своих игрушек, объединяя музыку, кино и виртуальную реальность. По информации телеграм-канала, в качестве режиссера проекта Жуков привлек известного российского кинематографиста Алексея Учителя.
Ранее сообщалось, что россиянин пытался провезти восемь запрещенных кактусов, спрятанных в теле Лабубу.