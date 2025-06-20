Восемь запрещенных кактусов в теле Лабубу пытался провезти житель Перми в Россию

Житель Перми попытался ввезти в РФ запрещенные к провозу кактусы с помощью игрушки Лабубу. Растения были задержаны. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Житель Перми попытался нелегально ввезти кактусы в Россию из Таиланда. Он придумал хитрый ход. Мужчина набил игрушку Лабубу ростками и клубнями кактусов и отправил все это посылкой из Таиланда в РФ. В описи он указал, что внутри находится кукла Барби.

«На таможне у нее засветился живот. Сканер показал, что внутри милахи зелень — восемь черенков подкарантинных суккулентов», — указал микроблог.

В итоге Лабубу и кактусы отправили назад в Таиланд, а в отношении контрабандиста был составлен протокол по поводу нарушения закона.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2025 представили игрушки в виде Лабубу с лицами известных российских политиков и экономистов. В частности, прототипами для таких игрушек стали глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Игрушки становятся сувенирами для гостей телестудии телеканала «360».