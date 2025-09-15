В России потребовали 1,5 млрд руб. от Пугачевой из-за слов о Дудаеве

Российский адвокат Александр Трещев обратился в суд с иском против певицы Аллы Пугачевой. Об этом стало известно SHOT. Юрист требует от артистки выплатить 1,5 млрд руб. компенсации морального вреда.

Причиной судебного разбирательства стали слова Пугачевой, прозвучавшие в интервью журналисту-иноагенту Катерине Гордеевой*. В нем певица высказалась о самопровозглашенном главе Чеченской Республики Ичкерии** (ЧРИ)** Джохаре Дудаева как о «порядочном человеке».

Пугачева также открыто раскритиковала действия властей того времени. Кроме того, певица выразила сожаление тем, что не смогла помочь Дудаеву выжить.

По словам Трещева, подобные высказывания унижают ветеранов боевых действий и причиняют моральные страдания тем, кто участвовал в вооруженных конфликтах, защищая страну.

Адвокат также заявил, что в случае удовлетворения иска намерен перечислить все средства на поддержку ветеранов боевых действий. Для себя адвокат планирует оставить лишь один рубль.

Ранее певица Вика Цыганова призвала запретить Алле Пугачевой произносить слово «родина».

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.

**признана террористической организацией и запрещена в России.