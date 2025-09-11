Цыганова выступила с резкой критикой Пугачевой из-за слова «родина»

Известная российская певица Виктория Цыганова резко раскритиковала недавнее интервью Аллы Пугачевой журналистке-иноагенту Катерине Гордеевой*. В своем телеграм-канале Цыганова заявила, что сбежавшая из России коллега наговорила в нем минимум на «10 иноагентских статусов».

Артистка утверждает, что Пугачева похвалила террориста и лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По ее словам, для обычного человека подобные заявления могли бы стать основанием для признания экстремистом.

«Не было у Пугачевой никогда никакой Родины. Ей надо запретить произносить это слово. 25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной», — написала Цыганова.

Дудаев в 1991 году провозгласил независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии** (ЧРИ)**. В 1996 году его ликвидировали российские спецслужбы.

Накануне на YouTube-канале Гордеевой вышло первое с 2022 года публичное интервью с Пугачевой. В нем артистка ответила на обвинения в предательстве России, заявив, что не считает себя предателем. Примадонна заявила, что не бежала из страны, а просто воспользовалась правом уехать, чтобы ее и ее семью не оскорбляли.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Александр Шолохов осудил Аллу Пугачеву за слова о предательстве.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.

**признана террористической организацией и запрещена в России.