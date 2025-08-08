В России потребовали проверить источники финансирования нового фильма с Козловским

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил опасения из-за начала съемок нового фильма о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче, в котором одну из ролей исполнит Данила Козловский. В интервью изданию «Абзац» руководитель ведомства призвал проверить картину на факт иностранного финансирования.

Накануне стало известно, что фильм под рабочим названием «Шум времени», режиссером которого выступает Алексей Учитель, начали снимать в Санкт-Петербурге. Главную роль в картине исполняет актер Олег Савцов. Козловскому досталась небольшая, но неожиданная роль.

«Нужно проверить, на какие деньги снимается фильм. Раньше Козловский работал с [продюсером Александром] Роднянским*. Кроме того, у актера много партнеров с токсичной репутацией», — обратил внимание Бородин.

Он также отметил, что последние несколько лет актер активно посещал страны, входящие в НАТО, а также выходил на одну сцену с покинувшей РФ актрисой Чулпан Хаматовой.

Кроме того, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО), Козловский назвал ее «катастрофой» и «точкой невозврата». Некоторое время актер не приезжал в РФ, однако в последнее время все чаще начал появляться на отечественной публике.

Козловский скоро также выступит с постановкой Frank на сцене Московского театра эстрады и спектакле «Чуковский», который пройдет в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой.

