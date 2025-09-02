В России вновь проверяют Меладзе из-за информации о финансировании ВСУ

Автора хитов «Красиво» и «Салют, Вера» Валерий Меладзе могут признать иностранным агентом и запретить ему въезд в Россию. Об этом стало известно Mash.

Помимо этого, артист рискует лишиться российского гражданства. Поводом для усиленных проверок в отношении Меладзе стала информация о его связях с проукраинскими организаторами концертов, которые якобы финансируют ВСУ.

Совместные дела артиста с этими структурами заинтересовали общественников, которые обратились в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет России (СКР) и Министерство юстиции РФ с просьбой проверить певца.

В апреле 2023 года Меладзе уже проверяли на предмет финансирования ВСУ. До этого произошел скандал с лозунгом «Слава Украине»* на его концерте в Дубае.

В августе Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой прилетели в Россию прямо перед юбилейным туром, который организуют компании, поддерживающие Украину.

Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе оказалась в центре скандала из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.

*Министерство юстиции РФ признало нацистским приветствие «Слава Украине».