На реконструируемом участке Осташковского шоссе в Мытищах устраивают земполотно

В Мытищах на Осташковском шоссе приступили к устройству земляного полотна
В Мытищах идет реконструкция участка Осташковского шоссе. Строители работают на отрезке протяженностью более 430 м, который связывает деревню Пирогово с деревней Подрезово.
По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, общая готовность объекта составляет 15%, его завершение намечено на III квартал 2027 года.
Ежедневно на площадке трудятся более 10 рабочих под руководством инженерно‐технического специалиста и с помощью 5 единиц техники. Сейчас главная задача строителей — грамотно устроить земляное полотно будущей дороги. Параллельно идет вывоз непригодного грунта, продолжается устройство защитного футляра трубы Мосводоканала, а также ведется монтаж железобетонных блоков. Эти блоки нужны, чтобы организовать безопасное движение транспорта рядом со стройкой — водители смогут спокойно проезжать мимо зоны работ, не рискуя попасть в опасную ситуацию.
Реконструкция Осташковского шоссе — стратегический шаг в развитии транспортной системы Мытищ и окрестностей. Обновленная дорога станет артерией, которая свяжет населенные пункты, облегчит ежедневные поездки местных жителей и откроет новые возможности для туризма и отдыха у воды.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.