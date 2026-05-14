Первый в стране VR-тренажер для обучения детей ПДД запустили в Подмосковье

Первый в стране VR-тренажер для обучения детей правилам дорожного движения запустили в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Презентация тренажера прошла в школе «Лидер» в Химках. Устройство «Мир безопасных дорог» было разработано ГК «Урбантех», оператором системы фотовидеофиксации в регионе, совместно с областным Минтрансом.

«Это поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение. Проект задает новый стандарт того, как можно обучать безопасному поведению на дороге через практику и геймификацию, а не через формальные занятия», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Мобильный обучающий комплекс включает в себя программное обеспечение, 15 VR-очков и 30 контроллеров, а также ноутбук-сервер для сбора статистики. Разработано три сценария, в основе которых — типовые маршруты ребенка. Пройти их помогает робот-наставник Семафор. Дети погружаются в узнаваемые локации Подмосковья и видят парки, общественный транспорт и другие элементы городской инфраструктуры.

Учителя могут использовать административную панель для сбора данных о прохождении заданий и анализа ответов школьников.

Занятия на тренажере планируется проводить в других учреждениях образования. Летом их проведут в детских лагерях.

