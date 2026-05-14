В Кашире вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погибли младенец и двое пожилых

Каширский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 44-летнего жителя Тамбовской области, его признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 7 августа 2025 года. Подсудимый управляя грузовым автомобилем «Ситрак Си7Аш Макс». Там, съезжая с главной дороги Кашира — Серебрянные Пруды в районе деревни Яковское городского округа Кашира, он не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю и столкнулся с ним. В результате на месте ДТП погибли водитель «ВАЗ 2114» и два его пассажира — супруга и их трехмесячный внук. Матери ребенка был причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда.

