НИКИ детства: почему мы не замечаем высокое давление у детей

С 11 по 17 мая проходит Неделя борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии. Распространенное мнение о том, что повышенное давление — проблема исключительно пожилых людей, — опасное заблуждение. Гипертония может развиваться и в детском возрасте, причем зачастую ее сложно вовремя заметить: заболевание долго протекает бессимптомно или маскируется под привычные состояния. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

У детей младшего возраста распознать проблему особенно сложно. Малыши не всегда могут четко описать свои ощущения: они не в силах объяснить, что именно их беспокоит, и не способны сформулировать жалобу на головную боль или чувство давления. Вместо этого родители видят лишь косвенные признаки: ребенок становится капризнее обычного, быстрее устает после школы или прогулки, отказывается от любимых игр. Зачастую такие изменения списывают на переутомление, стресс от учебной нагрузки или особенности характера. В результате момент, когда организму нужна помощь, может быть упущен.

Подростки описывают свое состояние точнее, но и здесь есть нюансы. Наиболее частые симптомы гипертонии у них: повторяющиеся головные боли, носовые кровотечения, головокружения, общая слабость.

При этом характерный признак гипертонии — «мушки» перед глазами — у детей встречается реже, хотя и остается важным диагностическим маркером. В отдельных случаях ребенок может вовсе не ощущать повышенного давления. Это особенно характерно для вторичной гипертензии, которая развивается на фоне других заболеваний.

Врач‐детский кардиолог НИКИ детства Анастасия Адамсон рекомендует хотя бы раз в год измерять давление даже абсолютно здоровому на вид ребенку, особенно если он жалуется на частые головные боли или быстро утомляется.

При любых тревожных симптомах не стоит откладывать визит к врачу.

